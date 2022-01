Zu einem Schwelbrand an einer Dammmatte ist es am Freitag (28.01.) gegen 13.16 Uhr in der Dieselstraße in Waiblingen gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass ein weggeworfener Zigarettenstummel den Brand verursacht hat.

Die Feuerwehr aus Waiblingen war mit einem Fahrzeug und Sieben Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben der Polizei konnte der Schwelbrand sehr schnell gelöscht werden. Ein Sachschaden sei nicht entstanden.