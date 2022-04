Die Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen (26.4.) am Teiler zwischen B14 und B29 in Fahrtrichtung Stuttgart nach im Einsatz.

{element}

Wie die Polizei berichtet, sei ein Mercedes um kurz nach 7 Uhr während der Fahrt in Brand geraten. Obwohl die hinzugerufene Feuerwehr den Mercedes s chnell löschen konnte, entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Die Polizei regelt den