Waiblingen: Unbekannte setzten 10 Papiercontainer bei Staufer Realschule in Brand

Zu einem Brand auf dem Hinterhof der Staufer Realschule ist die Waiblinger Feuerwehr am Freitag (07.05.) gegen 23.50 Uhr ausgerückt. Laut Polizei hatten Unbekannte circa 10 Papiercontainer auf dem Hinterhof der Realschule in Brand gesetzt. Eine Gefahr für das Schulgebäude konnte nach Angaben der Polizei ausgeschlossen werden. Die Täter entkamen unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Feuerwehr Waiblingen war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz.