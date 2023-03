Waiblingen: Unbekannte Substanz auf der Rems - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag (04.03.) gegen 14.45 Uhr an der Rems in Waiblingen im Einsatz gewesen. Es wurde eine Flüssigkeit auf der Rems gemeldet. Um welche Substanz es sich dabei handelt, ist bislang noch unklar.

Eine Ölsperre wurde errichtet

Wie der ehemalige stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Waiblingen Jürgen Aldinger auf Nachfrage mitteilte, wurde eine Flüssigkeit auf der Rems gemeldet. Nach ersten Erkundungen habe sich herausgestellt, dass es sich hierbei um eine weiße, milchige Flüssigkeit handelt. „Wir konnten aber bisher noch keine Stoffgruppe feststellen", so Aldinger. Die Feuerwehrabteilungen Waiblingen und Beinstein haben auf Höhe der Galerie Stihl eine Ölsperre errichtet, um den Stoff aufzuhalten. „Momentan ist die Fließgeschwindigkeit der Rems so gering, dass dort aktuell fast nichts ankommt."

Auch das Umweltamt und ein Fachberater für Chemie wurden hinzugezogen, um herauszufinden um welchen Stoff es sich hierbei handelt. „Unsere Messungen, die auf ölhaltige Stoffe ausgelegt sind, zeigen nichts an", so Aldinger.