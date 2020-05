Das Staufer Schulzentrum in Waiblingen. © ZVW/Smiljka Pavlovic

Eine weggeworfene Zigarettenkippe hat am Montag (27.04.) einen Brand am Staufer Schulzentrum ausgelöst. Gegen 15 Uhr rückte die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften in die Mayenner Straße aus. Laut Polizei hatte sich ein Gebüsch neben dem Sportplatz entzündet. Die Feuerwehr konnte das kleine Feuer schnell löschen, es entstand lediglich geringer Schaden.