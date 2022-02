Mit 1,8 Promille war ein 21-jähriger VW-Fahrer in der Nacht zum Sonntag (06.02.) in Weinstadt unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, befuhr er die Landesstraße 1201 von Strümpfelbach kommend in Richtung Endersbach, als er nach rechts von der Straße abkam.

Hierbei streifte er eine Grundstücksmauer und einen Zaun, bis er schlussendlich zum Stehen kam. Die Straßenmeisterei und die Feuerwehr mussten hinzugerufen werden, da das Auto stark zu rauchen begann und Betriebsstoffe