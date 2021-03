Weinstadt: Auffahrunfall auf der B29 - Person in Fahrzeug eingeklemmt

Am Dienstagabend (23.03.) gegen 20.30 Uhr ist es auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Endersbach zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. "Gemeldet war ein Pkw-Unfall mit zwei Fahrzeugen und einer im Fahrzeug eingeschlossenen Person, diese war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits befreit. Eine Rettung durch die Einsatzkräfte war somit nicht mehr erforderlich", teilte die Feuerwehr Weinstadt am Mittwochmorgen (24.03.) mit.

Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Endersbach und Großheppach sowie vier Einsatzfahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam und ob Personen verletzt wurden, war noch nicht bekannt.

Anm. d. Red.: In einer ersten Fassung der Meldung vom Dienstagabend hatten wir noch berichtet, dass die eingeklemmte Person von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Nach einer entsprechenden Mitteilung von Feuerwehr-Pressesprecher Tim Maier haben wir die Meldung aktualisiert.