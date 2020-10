Weinstadt-Beutelsbach: Baukran und Transporter in Brand gesteckt

Die Feuerwehr Weinstadt-Beutelsbach musste am frühen Sonntagmorgen (11.10.) gleich zweimal ausrücken. Gegen 04.31 Uhr war laut Polizeibericht in der Kaiserstraße ein brennender Baukran gemeldet worden. Während die Löscharbeiten noch im Gange waren, wurde bereits ein weiterer Brand gemeldet: In der Florianstraße brannte ein Transporter.

Aufgrund der räumlichen Nähe der beide Brände, geht die Polizei aktuell von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Eine Gefahr für das nahestehende Gebäude bestand nicht. Die Feuerwehr Weinstadt war mit fünf Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz.