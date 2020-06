Weinstadt-Beutelsbach: Betrunkener steht mit seinem Auto an der Kreuzung und hupt die rote Ampel an

Auf einer Streifenfahrt in der Stuttgarter Straße haben Polizeibeamte am Freitagabend einen Betrunkenen kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, stand der 69-Jährige gegen 23 Uhr mit seinem Auto "offensichtlich grundlos hupend an der roten Ampel" an der Kreuzung zur Poststraße.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. "Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten", so die Polizei.