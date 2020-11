Weinstadt-Beutelsbach: Brennende Mülltonnen sorgen für Feuerwehreinsatz

An einem Wohnhaus in der Ratsgasse in Weinstadt-Beutelsbach haben am Samstagnachmittag (28.11.) mehrere Mülltonnen gebrannt. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Weinstadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 14.40 Uhr alarmiert. Noch vor Eintreffen der neun Einsatzkräfte, hatten aufmerksame Anwohner den Brand gelöscht. Damit sei schlimmeres verhindert worden, so der Sprecher.

Die Feuerwehr übernahm vor Ort die Nachlöscharbeiten und kontrollierte das angrenzende Gebäude mithilfe einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Zudem musste eine Wohnung belüftet werden, weil Rauch durch ein geborstenes Fenster eingedrungen war. Die Hauswand wurde durch den Brand beschädigt. Die Mülltonnen brannten den Angaben zufolge komplett nieder.