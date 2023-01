Weinstadt-Endersbach: Brand auf Baustelle in Halde V

Im ersten Stock eines unbewohnten Gebäudes auf einem Baufeld der Halde V in der Straße Junkeräcker in Endersbach kam es am Montag (09.01.) um 12.51 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Eine Anwohnerin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie die Rauchentwicklung bemerkt hatte. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist der Brand beim Verlegen von sogenannten Dämmbahnen zur Wärmedämmung in der Hausfassade entstanden. Das Feuer konnte bereits abgelöscht werden. Um mögliche Glutnester zu entdecken und zu löschen, öffnete die Feuerwehr die Fassadendämmung. Anschließend wurde das Gebäude gelüftet, Fenster wurden geöffnet, aber auch ein maschinell betriebener Lüfter wurde angeschlossen. Der Feuerwehr Weinstadt zufolge waren drei Fahrzeuge sowie 19 Einsatzkräfte vor Ort.