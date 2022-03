Am frühen Samstagmorgen (26.03.) ist es in Weinstadt-Endersbach zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Polizeibericht wurde gegen 3.48 Uhr im Bereich der Seemühle an der Landesstraße Richtung Strümpfelbach ein Brand gemeldet.

Vor Ort wurde ein brennender Baum festgestellt. Die Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Der Brand konnte gelöscht werden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

