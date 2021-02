Weinstadt-Endersbach: Unbekannte stecken Scheune in Brand

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen (06.02.) eine Scheune in der Taubenstraße/Neuffenstraße in Verlängerung in die Weinberge Höhe Kelter in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich gegen 5 Uhr Zutritt. Anschließend sollen sie eine Tür im Obergeschoss beschädigt und mehrere Reifen und zwei Benzinkanister vor dem Gebäude angezündet haben.

„Das Feuer griff auf die Scheune über“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. „Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt gelöscht werden.“

Der entstandene Sachschaden könne bislang noch nicht beziffert werden.