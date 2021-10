In Weinstadt-Großheppach ist am Mittwochmorgen (6.10.) gegen 8.20 Uhr ein Auto mit Erdgas-Antrieb in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt ist nach Angaben von Pressesprecher Tim Maier mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Die 17 Feuerwehrleute löschten das Feuer. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unbekannt.

Wie die Polizei berichtet, war eine Volvo-Fahrerin auf der Leinäckerstraße unterwegs gewesen, als es plötzlich Rauch aus dem Motorraum ihres Wagens drang. Sie habe