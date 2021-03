Weinstadt/Remshalden: Zwei Unfälle auf der B29 am Mittwoch (31.03.), eine Schwerverletzte

Am Mittwoch (31.03.) haben sich auf der B29 zwischen Weinstadt-Beutelsbach und Remshalden gegen 17.15 Uhr zwei Unfälle ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei war ein Auto bei Beutelsbach in Fahrtrichtung Aalen ohne Fremdeinwirkung an die Mittelleitplanke geraten. Daraufhin wurde es nach rechts geschleudert, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Beifahrerein wurde dabei schwer verletzt.

Kurz darauf fuhr ein weiterer Wagen in der Gegenrichtung bei Grunbach auf das Stauende auf. Eine Person wurde im Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Im Einsatz waren außer der Polizei auch Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr. Es kam zu einem langen Rückstau. Die Unfallstellen waren gegen 19.15 Uhr geräumt.