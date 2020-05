Weinstadt-Strümpfelbach: Bargeld aus unverschlossenen Autos gestohlen

Ein Dieb hat in der Nacht von Samstag (09.05.) auf Sonntag (10.05.) Bargeld aus vier Autos gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Pkw nach jetzigem Kenntnisstand alle unverschlossen am Straßenrand der Hauptstraße abgestellt gewesen. So konnte der Täter ohne größeren Aufwand an das Diebesgut gelangen. Der Tatzeitraum wird auf zwischen 23 Uhr und 8 Uhr eingegrenzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 zu melden.