Weissach im Tal: Kabelbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen eines Kabelbrandes ist die örtliche Feuerwehr am Sonntagabend (29.08.) in die Straße Im Wiesental ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, schmorte in einem dortigen Gebäude die Elektrik. Diese befand sich in einem Raum im Rohbau.

Die örtliche Feuerwehr war gegen 22 Uhr mit 20 Einsatzkräften im Einsatz. Bislang gibt es laut Polizei keine Hinweise auf Schäden am Gebäude.