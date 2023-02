Welzheim: Auto in Brand gesetzt und geflüchtet

In Welzheim ist am Freitagabend (24.02.) ein Auto in Brand gesetzt worden. Laut Angaben der Polizei befand sich das Auto in der Industriestraße auf einem eingezäunten Gelände in der Nähe eines Recyclinghofes. Bei dem Auto handelte es sich um einen alten, abgemeldeten Daimler.

Brand wurde schnell von Feuerwehr gelöscht

Die Feuerwehr Welzheim konnte das brennende Auto schnell löschen. Es waren vier Fahrzeuge und 18 Einsatzkräfte vor Ort. Laut Aussage eines Zeugen waren zuvor zwei männliche Personen über den Zaun geklettert und hatten das Auto in Brand gesetzt. Bei den beiden Männern handelte es sich „augenscheinlich um Jugendliche“. Hinweise können an die Polizei in Welzheim unter der Telefonnummer 07182/92810 gemeldet werden.