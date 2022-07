Am Samstagabend (09.07.) hat es gegen 18 Uhr aus unbekannter Ursache in einem Wohnheim in der Schorndorfer Straße gebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, haben mehreren Gegenständen auf der Veranda gebrannt. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.