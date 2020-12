Ein Mercedes-Fahrer ist am Montagmorgen (07.12.) gegen 4.30 Uhr in der Friedrich-Bauer-Straße in Welzheim unterwegs gewesen, als er Brandgeruch wahrnahm. Nachdem er angehalten hatte und nachschaute, fing der Motorraum laut einem Bericht der Polizei Feuer.

Die örtliche Feuerwehr war daraufhin im Einsatz und löschte das Fahrzeug, an dem letztlich ein Totalschaden entstand. Diesen schätzt die Polizei auf 3000 Euro.