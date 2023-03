Whirlpool in Winnenden gerät in Brand: 300.000 Euro Schaden an Gebäude

In Winnenden ist am Samstag (11.03.) gegen 3.10 Uhr ein Whirlpool in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr Winnenden zu einem Brand in der Gerberstraße gerufen.

Polizei: rund 300.000 Euro Schaden an Gebäude

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Whirlpool, der sich auf einer Terrasse im Erdgeschoss befand, aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Durch das Feuer wurden die drei darüber liegenden Balkone und die Außenfassade erheblich beschädigt.

Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 300.000 Euro. Die Feuerwehr Winnenden war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.