Bei einem Unfall in Winnenden am Mittwochmorgen (12.04.) ist eine Person leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war eine 52-jährige Chrysler-Fahrerin auf der Schmidgallstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und wollte diese überqueren.

BMW-Fahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Die Frau übersah dabei einen 48-jährigen BMW-Fahrer, der Vorfahrt gehabt hätte und stieß mit diesem zusammen. Der 48-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.