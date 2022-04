Am Wochenende kam es in Winnenden vor einem Lokal in der Max-Eyth-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kleingruppen von jeweils drei bis vier Personen.

Polizei sucht Zeugen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurden dabei am frühen Sonntagmorgen (03.04.) mehrere Personen leicht verletzt. "Da der Sachverhalt bislang nicht genau erörtert werde konnte, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in