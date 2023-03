Winnenden-Birkmannsweiler: Feuerwehreinsatz am Donnerstag (16.3.) - was war los?

In Winnenden-Birkmannsweiler ist es am Donnerstagmorgen (16.03.) zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Informationen des Polizeipräsidium Aalen wurden die Einsatzkräfte gegen 8.10 Uhr zu einem Brand in der Herzog-Philipp-Straße gerufen.

Feuerwehr in Birkmannsweiler: Fehlalarm durch Wasserdampf

In einer dort ansässigen Firma habe ein Feuermelder ausgelöst, so die Polizei. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stellte sich allerdings heraus: Fehlalarm.

Dieser soll wohl durch Wasserdampf ausgelöst worden sein. Also rückten die Einsatzkräfte bereits nach ein paar Minuten wieder ab.