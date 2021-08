Winnenden: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Dachstuhlbrand ist es am Sonntagmittag (08.08.) in einem Mehrfamilienhaus in der Schnarrenbergstraße gekommen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.

Nach Angaben der Polizei wurden drei Bewohner vor Ort medizinisch begutachtet, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Rettungskräfte brachten eine 66-jährige Bewohnerin wegen Kreislaufproblemen vorsorglich in eine Klinik.

Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverband mit insgesamt 6 Fahrzeugen und elf Kräften.

Gegen 12.24 Uhr war das Feuer gelöscht. Eine Wohnung im Obergeschoss ist vorerst nicht mehr bewohnbar. An dem Wohnhaus entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.