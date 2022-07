Winnenden: Erneut brennt ein Müllcontainer - Polizei geht von Brandstiftung aus

In Winnenden hat in der Nacht von Samstag (30.07.) auf Sonntag erneut ein Müllcontainer gebrannt. Wie die Polizei berichtet, stand der Container an einem Mehrfamilienhaus in der Mühltorstraße. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Einer aktuellen Mitteilung zufolge ereignete sich der Brand kurz vor Mitternacht. Die Flammen hätten eine Höhe von fast 6 Metern erreicht, heißt es weiter. Eine Streife konnte den Brand laut Bericht mit einem Feuerlöscher eindämmen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Die Feuerwehr Winnenden rückte mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften aus, um das Feuer komplett zu löschen.

Leichte Rauchgasvergiftung

Polizeiangaben zufolge war Ruß über ein geöffnetes Fenster in eine Dachwohnung eingedrungen und hatte dort einen Rauchmelder ausgelöst. Die Bewohner erlitten laut Bericht leichte Rauchgasvergiftungen, mussten allerdings nicht weiter ärztlich versorgt werden.

Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Laut Mitteilung sollen sich zur Zeit des Brandausbruchs mehrere Jugendliche dort aufgehalten haben. Die Polizei in Winnenden (Tel. 07195/ 6940) sucht nun Zeugen.