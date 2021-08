Winnenden: Feuerwehreinsatz in der Alfred-Kärcher Straße

In einer Firma in der Alfred-Kärcher-Straße fing am Montagabend (23.8.) ein elektrisches Gerät Feuer.

Polizeiangaben zufolge brach das Feuer gegen 21.45 Uhr aus und konnte von den Mitarbeitern der Firma selbstständig gelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Es wurde niemand verletzt. Ob ein nennenswerter Schaden entstanden ist, ist bislang noch unklar.