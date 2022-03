Die Feuerwehr ist am Mittwoch (16.3) gegen 8 Uhr zur Abfallentsorgungsfirma Schief in die Daimlerstraße ausgerückt. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der Redaktion. Es handle sich aber um einen Fehlalarm. Bei Reinigungsarbeiten an einer Maschine sei der Brandmeldealarm ausgelöst worden.

{element}