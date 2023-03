Winnenden: Gasleitung beschädigt - keine Gefahr für Bewohner

In der Eckehardtstraße in Winnenden-Höfen ist am Donnerstagmorgen (23.03.) eine Gasleitung beschädigt worden. Es besteht aber keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Gas wurde abgedreht. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Die Feuerwehr und die Polizei sind im Einsatz.

Wie ein Kollege vor Ort mitteilte, misst die Feuerwehr noch die Gaskonzentration in den umliegenden Häusern. Die Bewohner können demnächst in ihre Häuser zurück (Stand 10.47 Uhr).