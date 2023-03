Winterbach: Brand in Mehrfamilienhaus - Ursache unklar

Am Freitag (03.04.) gegen 18.25 Uhr ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Anwohner hatten erste Löschversuche unternommen. Den Rest erledigte die Freiwillige Feuerwehr Winterbach, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war. Dort stellte sich heraus, dass ein Mülleimer in der Küche in Brand geraten war.

Die Feuerwehr übernahm Nachlöscharbeiten und belüftete die Wohnung. Wegen des Stichworts der Alarmierung kamen die ehrenamtlichen Kräfte der DRK-Bereitschaft Winterbach-Urbach dazu sowie der Rettungsdienst, insgesamt waren dies vier Fahrzeuge und zehn Einsatzkräfte. Niemand wurde verletzt, der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.