Winterbach: Erdbeerstand abgebrannt

Am frühen Sonntagmorgen (28.6.2020) gegen 4 Uhr brannte der Erdbeerstand an der Landstraße 1140 in Winterbach. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand dieser in Vollbrand und brach dann in sich zusammen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Feuerwehr Winterbach, welche mit 3 Fahrzeugen und 19 Mann anrückte, konnte ein Übergreifen auf die Bäume verhindern. Der Sachschaden am Stand, am Toilettenhäuschen und an den Bäumen wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt. Nach aktuellem Stand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.