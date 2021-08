Winterbach: Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Ein 53-jähriger Einbrecher ist am Mittwoch (04.08.) kurz nach 1 Uhr auf frischer Tat ertappt worden. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Zunächst soll der 53-Jährige versucht haben, in ein Vereinsheim beim Sportverein Winterbach in der Lerchenstraße einzubrechen. Weil er die Holzeingangstüre nicht einschlagen konnte, versuchte er, ins Gebäude der Abteilung Leichtathletik einzudringen.

Nach Angaben der Polizei hatte der 53-Jährige bereits einen Rollladen abgerissen und eine Fensterscheibe eingeschlagen, als die Polizei hinzukam. An den Gebäuden hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen setzte die Polizei den Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.