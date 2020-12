Wohnhausbrand in Winnenden: Großeinsatz für die Feuerwehr und ein Todesopfer, um 21.45 Uhr brennt das Haus erneut

Der Brand in einem älteren Wohnhaus an der Bachstraße am frühen Montagabend hat ein Todesopfer gefordert. Die Feuerwehr wurde gegen 17.15 Uhr alarmiert, war mit allen drei Abteilungen schnell vor Ort und konnte das Feuer bald löschen. Allerdings wurde eine Person als vermisst gemeldet, was sich dann im weiteren Verlauf bei der Suche leider mit dem Vorfinden einer toten Bewohnerin bewahrheitete.

Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und rund 50 Mann im Einsatz. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Weil der Brandherd im ersten Obergeschoss war und wegen der starken Rauchentwicklung kamen auch die Drehleiter und Atemschutzausrüstung zum Einsatz. Verwandte der Frau wurden vom DRK betreut.

Zur Brandursache und zum Schaden konnte der Einsatzleiter der Polizei am Abend vor Ort noch keine Aussagen machen. Die Ermittlungen hat die Kripo übernommen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Weil die Bachstraße eine Einbahnstraße ist, gestaltete sich die Zufahrt zur Brandstelle für die Einsatzkräfte zunächst schwierig. Das Areal wurde weiträumig für die Dauer des Einsatzes abgesperrt. Die Wehr musste nach Löschen des Brandes geraume Zeit nach Glutnestern im Haus suchen.

Ab 21.45 Uhr brannte das Haus in der Bachstraße erneut, nachdem es am Montagabend zunächst gelöscht wurde, wohl aber nicht komplett alle Glutnester entfernt werden konnten.

Weitere Infos folgen!