Wohnungsbrand in Korb-Kleinheppach: Zwei Katzen sterben im Feuer

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag (06.02.) zu einem Brand in der Brunnenstraße in Kleinheppach ausgerückt. Wie Bilder unseres Fotografen zeigen, ist dort in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen, Flammen schlagen aus einem Fenster.

Polizei: Einsatz der Feuerwehr läuft noch

Das Feuer sei im Zimmer eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage mitteilte. Der Brand war gegen 16.30 Uhr gemeldet worden. Bei dem Feuer, das in einer Wohnung im vierten Obergeschoss des sechsstöckigen Gebäudes ausgebrochen war, wurden keine Menschen verletzt: Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich laut Auskunft der Feuerwehr an unseren Reporter vor Ort selbst in Sicherheit bringen.

Ums Leben kamen allerdings zwei Katzen, die sich in der Wohnung befanden. Eine weitere Katze aus einer Wohnung im fünften Obergeschoss konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Das Gebäude wurde von den Einsatzkräften geräumt. Am Montagabend gegen 18.15 Uhr war das Feuer unter Kontrolle gebracht: Die Feuerwehr sucht weiterhin in der Brandwohnung nach Glutnestern und ist mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Korb war mit 34 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz, aus Waiblingen kamen weitere 11 Feuerwehrleute in zwei Fahrzeugen. Aus Waiblingen war auch eine Drehleiter im Einsatz.

Die Bewohner der unteren Etagen sollen laut Auskunft der Feuerwehr noch am Montagabend in ihre Wohnungen zurückkehren können. Für die restlichen Bewohner konnten die Einsatzkräfte Stand Montagabend noch keine Aussagen treffen.