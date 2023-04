Zerstörung am Osterbrunnen in Murrhardt-Fornsbach: 40 Deko-Eier zerschlagen

Bislang Unbekannte haben zwischen Dienstagabend (11.04.) und Mittwochmorgen die Osterdeko am Dorfbrunnen in Murrhardt-Fornsbach zerstört. Wie die Polizei berichtet, wurden circa 40 handbemalte Eier, die am Brunnen am Rathausplatz angebracht waren, mutwillig zerschlagen.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Der Polizeiposten in Murrhardt bittet nun um Hinweise. Zeugen sollen sich laut Mitteilung unter der Telefonnummer 07192/5313 melden.