Zwei Unfälle in Kernen am Montag (09.05.)

Am Montag (09.05) hat es in Kernen gleich zweimal gekracht.

7000 Euro Sachschaden

Wie das Polizeipräsidium Aalen am Nachmittag mitteilte, verursachte zunächst ein 50-jähriger Lkw-Fahrer gegen 8 Uhr 7000 Euro Sachschaden. "Er rangierte mit seinem Vehikel in der Gottlieb-Daimler-Straße und beschädigte hierbei einen dort parkenden Pkw Mercedes", heißt es weiter im Polizeibericht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Um 12 Uhr kam dann ein 78-jähriger Smart Fahrer von der Straße ab. Laut der Mitteilung war er auf der Esslinger Straße (L 1199) unterwegs und kam in einer Rechtskurve bei einem dortigen Steinbruch möglicherweise wegen Übermüdung nach links von der Straße ab. "Der Autofahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden", so die Beamten. Sein Auto wurde abgeschleppt.