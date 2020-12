Gala-Auftritt gegen den BVB: Der VfB schießt Dortmund mit 5:1 aus dem eigenen Stadion

Was für ein Gala-Auftritt des VfB Stuttgart im Dortmunder Signal-Iduna-Park! Die junge Mannschaft der Schwaben schoss den kraftlosen BVB am Samstagnachmittag mit 5:1 (1:1) aus dem eigenen Stadion. Mit 17 Punkten aus den ersten elf Spielen steht der Aufsteiger somit auf einem sensationellen 6. Tabellenplatz – und lediglich zwei Punkte hinter dem Champions-League-Teilnehmer aus Westfalen. Weiter bleibt der VfB in dieser Saison auf fremdem Platz ungeschlagen.

Mutige Stuttgarter Rasselbande im Dortmunder Signal-Iduna-Park

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hatte an diesem grauen Samstag die ligaweit jüngste Anfangsformation (22,8 Jahre) der Saison ins Rennen geschickt. Im Vergleich zum Sieg in Bremen gab es zwei Veränderungen: Für den gelbgesperrten Kapitän Gonzalo Castro und Sasa Kalajdzic (Bank) durften Philipp Förster und Mateo Klimowicz von Beginn an ran. Top-Stürmer Nicolas Gonzalez, der einen Teilriss des Innenbandes im linken Knie auskuriert hat, nahm zunächst auf der Bank Platz.

Die Stuttgarter Rasselbande zeigte im Dortmunder Signal-Iduna-Park eine starke Anfangsphase. Mit einem mutigen Pressing in einer 3-4-3-Grundordung setzte der Aufsteiger im leeren Fußballtempel die ersten Akzente. BVB-Keeper Roman Bürki war bei Abschlüssen von Endo (3.) und Sosa (7.) auf dem Posten, Tanguy Coulibaly verpasste nach Vorarbeit von Silas Wamangituka nur knapp (13.). Auf der Gegenseite klärte Gregor Kobel die erste BVB-Chance durch Emre Can (19.).

Wamangituka trifft vom Elfmeterpunkt, Reyna gleicht aus

Für ihren erfrischenden Auftritt belohnten sich die Schwaben in der 26. Minute durch einen verwandelten Elfmeter. Wamangituka brachte die Gäste nach einem unstrittigen Foulspiel von Can an Mateo Klimowicz in Führung. Und der umtriebige Argentinier verpasste im Anschluss gleich zweimal aus guter Position den zweiten VfB-Treffer (30./38.) – ehe die kraft- und ideenlosen Dortmunder durch Giovanni Reyna kurz vor dem Pausenpfiff zum etwas schmeichelhaften Ausgleichstreffer kamen (39.).

VfB in Halbzeit zwei wie entfesselt: Drei Tore innerhalb von zehn Minuten

Aus der Kabine kamen die Hausherren mit einer deutlich besseren Körpersprache und Raumaufteilung. Doch nach einer guten Gegenpressing-Aktion jubelten erneut die Gäste aus dem Schwabenland: Orel Mangala setzte Wamangituka toll in Szene und der 21 Jahre alte Stürmer traf abgezockt aus sieben Metern zur erneuten VfB-Führung (52.).

Nach Vorarbeit von Sosa war wenig später Philipp Förster zur Stelle und erzielte mit seinem ersten Bundesliga-Treffer das 3:1 für den Aufsteiger (60.). Jetzt wackelte die Dortmunder Borussia bedenklich und nachdem Klimowicz zunächst nur den Innenpfosten traf (61.), schlenzte Coulibaly den Ball zum 4:1 in den BVB-Kasten (62.).

In der Schlussphase stemmten sich die Westfalen zwar gegen ein noch höheres Debakel. Der BVB drängte auf den Stuttgarter Kasten, kam allerdings nur selten zu vielversprechenden Abschlüssen.

Gonzalez setzt den Schlusspunkt

Vielmehr hatten die Dortmunder Glück, dass es nach einem Schubser von Mats Hummels gegen den eingewechselten Nicolas Gonzalez keinen zweiten Strafstoß für den VfB gab (78.). Die beste BVB-Gelegenheit vergab auf der anderen Seite Jadon Sancho, Stuttgarts Torhüter Kobel parierte stark (80.). Einen weiteren Treffer von Reyna nahm Schiedsrichter Dingert aufgrund einer Abseitsposition zurück (87.).

Den Schlusspunkt unter den Gala-Auftritt des Aufsteigers setzte in der Nachspielzeit Nicolas Gonzalez, der nach einem Konter zum 5:1 einschob (90.+1).