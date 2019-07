11. Winterbacher Zeltspektakel Rundum grandios: John Fogerty

Vor allem aber spielt er seine eigenen Songs, allesamt CCR-Top-Ten-Welthits, ein Füllhorn an musikalischem Stoff, der sich tief in die DNA der Popkultur eingefressen hat. Ein Hit nach dem anderen, fast zwei Stunden lang, mit dem Höhepunkt „Have you ever seen the Rain“, bei dem das ganze Zelt lauthals mitsingt, dazu „Green River“, „Born on the Bayou“ (einer von Keith Richards Lieblingssongs), „Hey tonight“, „Proud Mary“, „Bad Moon Rising“ – the Hits kept on rolling!

Und es schaut fast so aus, als würden sie so bald damit nicht aufhören. Neben Rock-Cracks wie dem Drummer Kenny Aronoff (u. a. Dylan, Elton John, Chilli Peppers) oder dem Bassisten James LoMenzo (u. a. Megadeth), hat Fogerty zwei seiner Söhne nach Winterbach mitgebracht, mit Shane liefert er sich grandiose Gitarrengefechte, der andere, Tyler, singt ein paar Little-Richard-Covers. Bis dann ganz am Schluss zur Zugabe, nach endlosen Fogerty-Evergreens, der Rockhistorie und diversen 50er-Hits gehuldigt wird. Sogar den Folkklassiker „Cotton Fields“ lässt Fogerty seine Fans skandieren. Nachher, nach zweieinhalb Stunden, sind wirklich alle restlos verausgabt, Band wie Publikum. Und man geht mit dem Gefühl nach Hause, dass Rock, wie Neil Young sagte, „can never die“. Egal ob Jam-Rock oder abgespeckt auf kurze, knackige, ewige drei Minuten.