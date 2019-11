16-jähriger Spieler des TVB Stuttgart Wie Fynn Nicolaus Handball-Geschichte geschrieben hat

Mit acht Jahren setzten sich dann doch die Gene seines Vaters Marc durch, der ein sehr passabler Handballer war. Es dauerte allerdings noch bis zur C-Jugend, ehe Fynn Nicolaus den Fußball beiseitelegte und sich endgültig für den kleineren Ball entschied.

Die Erfolge stellten sich schnell ein. Körperlich war Fynn Nicolaus den Mannschaftskollegen stets voraus, er spielte bei den älteren Jahrgängen mit und zählte auch dort zu den besseren. Die Berufung in die Bezirks- und Verbandsauswahl war die logische Folge. Der Handball-Verband Württemberg legte ihm eine zusätzliche Trainingseinheit ans Herz. Also ließ sich Fynn Nicolaus einmal die Woche ins 20 Autominuten entfernte Bittenfeld fahren.

Bis zu acht Einheiten in der Woche

Im Dezember 2017, beim U-17-Deutschland-Cup in Berlin, wurde Günter Schweikardt, Verantwortlicher in der Sport- und Jugendkoordination beim TVB Stuttgart, bei Fynns Vater vorstellig und überzeugte die Familie von einem Wechsel zum TVB. „Das Gesamtpaket Schule/TVB war uns gleich sympathisch“, sagt Marc Nicolaus. Der TVB kooperiert schon länger mit dem Schickhardt-Gymnasium in Stuttgart, einer sogenannten Eliteschule des Sports. Bis zu seinem Wechsel zum TVB war Fynn Nicolaus in Beilstein zur Schule gegangen. „In einem Regelgymnasium lassen sich Hochleistungssport und Schule nur mit Mühe unter einen Hut bringen“, sagt der Vater.

Der TVB war freilich nicht der einzige Verein, der um die Dienste des Talents buhlte: Die großen Clubs wollten Fynn Nicolaus ins Internat locken. „Das habe ich mir auch kurz überlegt“, sagt er. „Aber eigentlich wollte ich nicht weg von der Familie und den Freunden.“

Auf bis zu acht Einheiten in der Woche kommt Fynn Nicolaus, er trainiert mit der A-Jugend und ein- bis zweimal mit den Profis. Hinzu kommen die Spiele am Wochenende und – übers Jahr verteilt – etwa sechs Wochen Lehrgänge. Um sieben Uhr in der Früh steigt er in den Bus und die S-Bahn nach Stuttgart. Steht am Abend in der Scharrena eine Trainingseinheit an, ist er um 22 Uhr wieder zu Hause in Großbottwar.

„Klar würde ich gerne mal öfter mit den Kumpels weggehen“

Es bleibt nicht viel Zeit, Luft zu holen bei einem solch straffen Programm. „Klar würde ich gerne mal öfter mit den Kumpels weggehen“, sagt er. „Aber wenn man Erfolg hat, dann weiß man ja, wofür man das alles macht.“ Bei einer Sichtung des Deutschen Handball-Bundes im vergangenen Jahr wurde Fynn Nicolaus ins All-Star-Team gewählt, beim internationalen U-17-Turnier in Baku im Juli präsentierte er sich in Bestform. Und vor ein paar Wochen wurde er in den erlauchten Kreis des DHB-Elite-Kaders aufgenommen.

Bleibt die Frage, auf welcher Position Fynn Nicolaus letztlich heimisch wird: Die DHB-Trainer sehen seine Zukunft am Kreis, im Verein wird er auch im Rückraum eingesetzt. „Spaß macht mir beides“, sagt er. „Ich muss schauen, wo ich mehr Chancen habe, mich nach oben zu orientieren.“ Einen Trumpf hat er auf alle Fälle im Ärmel: Er gilt als sehr guter Abwehrspieler.

Trotz aller Lobeshymnen und Auszeichnungen gibt’s für Fynn Nicolaus keinen Grund abzuheben. Sicherlich sei es sein Ziel, Profi zu werden. „Ich werde alles dafür tun, dann sehe ich, wie weit es reicht.“

Kürzlich hat er beim TVB einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. „Ich habe gehört, das sei eine ungewöhnlich lange Laufzeit für den ersten Vertrag,“ sagt der Youngster. „Aber ich fühle mich wohl hier. Und wichtig ist für mich jetzt erst mal, dass ich hier die Schule fertig mache.“