25 Jahre nach "Wetten, dass...?"-Sieg Was wurde aus Rechengenie Rüdiger Gamm?

In der Schule war ich katastrophal

Dass Rüdiger Gamm einmal ein Rechengenie werden würde, war jedoch lange Zeit unvorstellbar – auch für ihn selbst: „In der Schule war ich katastrophal“, erinnert er sich. „Ich habe in Mathe und in Physik regelmäßig eine Fünf bekommen.“ Das habe auch einen Grund gehabt: „Mit 14 Jahren war mir mein Bizeps wichtiger als Mathematik“, gesteht er. In jungen Jahren habe er lieber leistungsmäßig Kraftsport betrieben und gefechtet. Die Folge: Sechs Mal muss er wegen seiner schlechten Noten die Schule wechseln oder eine Klasse wiederholen. Erst als er nicht mehr die Schulbank drücken muss, entdeckt der damals 21-Jährige sein Interesse an Zahlen – und seine besonderen mathematischen Fähigkeiten.

Kraftsport statt Zahlen

Auch wenn der heute 47-Jährige früher selbst schlecht in der Schule war, hat er für die heutige Jugend einen Tipp: „Lernt einfach – und vor allem regelmäßig.“ Auch in den Ferien. „Täglich eine halbe Stunde reicht.“ Denn „kontinuierliches Lernen ist elementar wichtig“, erklärt Gamm. Schließlich sei das Gehirn ein Muskel, der trainiert werden will. Vergleichbar mit den Muskeln an den Armen. „Die bekommt man auch nicht, indem man nur einmal die Woche ins Fitnessstudio geht.“ 25 Jahre nach seinem Erfolg bei „Wetten, dass…?“ ist der Hype um seine Person etwas verflogen. Rüdiger Gamm hält zwar weiterhin Vorträge, führt aber ansonsten ein „ganz normales Leben“. Tagsüber arbeitet der 47-Jährige in einem Welzheimer Fitnessstudio als Fitness- und Krafttrainer – seine zweite große Leidenschaft. Gleichzeitig bereitet er sich derzeit auf seine Prüfung als Gesundheitstrainer vor.

„Er macht jetzt das, was er schon immer machen wollte“, sagt Ehefrau Alexandra Ehlert über ihren „liebenswerten Chaoten“, der seit fünf Jahren vegan lebt. Seitdem fühle er sich „körperlich und geistig noch leistungsfähiger“, sagt er selbst. Das merke er nicht nur beim täglichen Sport, sondern auch, wenn er mal wieder mit ellenlangen Zahlen jongliert – und zum Beispiel 87 hoch 12 ausrechnet. Die Lösung lautet im Übrigen: 188 031 682 201 497 672 618 081.