36-Jährigen erstochen Polizei geht von Beziehungstat aus

Stuttgart.

Nachdem am Mittwochabend (31.07.) ein 36-Jähriger in Stuttgart auf offener Straße erstochen wurde, soll am Donnerstag ein 28-Jähriger vernommen werden. Der Mann wurde am Abend im Zuge der Fahndung nach dem Tötungsdelikt festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem 28-Jährigen um den Tatverdächtigen handelt. Sollte sich der Verdacht gegen den Mann erhärten, soll er noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher der Polizei Stuttgart auf Nachfrage mitteilte.