60 Prozent planen mit Personalabbau Stuttgarter Industrieunternehmen fürchten schwere Zeiten

Stuttgart.

Viele Industrieunternehmen im Großraum Stuttgart sehen einer Umfrage der regionalen Industrie- und Handelskammer (IHK) zufolge schwere Zeiten auf sich zukommen. Mehr als 40 Prozent der Industriebetriebe erwarteten in den kommenden zwölf Monaten einen Rückgang ihrer Geschäfte, hieß es am Montag in einer Mitteilung der IHK Stuttgart. Besonders heikel ist die Lage demnach in der Elektrotechnik und im Fahrzeugbau - dort liege der entsprechende Anteil sogar bei jeweils 45 Prozent. Die IHK befragte nach eigenen Angaben 800 Betriebe aller Branchen im Großraum.