Alfdorf Bürgermeisterwahl: Wie verläuft der Wahltag?

Alfdorf.

Rund 5800 Alfdorfer ab 16 Jahren dürfen am Sonntag, 2. Februar, entscheiden, wer in den kommenden acht Jahren ihr Bürgermeister sein soll: Amtsinhaber Michael Segan, der Plüderhäuser Medienunternehmer Thomas Hornauer oder der Urbacher Polizeihauptkommissar Ronald Krötz. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet – vier in Alfdorf, zwei in Pfahlbronn, jeweils eines in Vordersteinenberg, Rienharz, Burgholz und Hellershof, zählt Julia Munz auf, die in der Verwaltung mit Hauptamtsleiter Wolfgang Fauth die Wahl organisiert.