Alfdorf Dritter Streich: Zeitungsfest in Alfdorf

Außer den sonst üblichen kulinarischen Angeboten bei solchen Festen wird es Wraps in verschiedenen Variationen, mit und ohne Fleisch geben. Bereits bei der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd war das Essenangebot der Renner. Ob als kleiner Snack zwischendurch oder als Hauptmahlzeit: Wraps sind eine gute Alternative zum Sandwich.

Ein Wrap ist ein dünnes, mit einer Füllung zu einer Rolle gewickeltes Fladenbrot und stammt ursprünglich aus dem amerikanisch-mexikanischen Raum und findet auch bei uns immer mehr Anhänger.

Gutscheine können an der Kasse eingelöst werden

An der Kasse können dann die Gutscheine über 150 Cent eingelöst werden, die am kommenden Freitag in unserer Zeitung abgedruckt waren. Es lohnt sich also, die Gutscheine auszuschneiden und zum Fest mitzubringen.

Wieder mit dabei beim Zeitungsfest ist die Band „Gradraus“, die bereits in Welzheim einen fulminanten Auftritt hatte. Geboten wird Akustik-Folkrock mit eigenen schwäbischen Texten. Bei der mittlerweile achtköpfigen Band aus dem Schwäbischen Wald ist der Name Programm: Gradraus machen seit fünf Jahren Musik mit schwäbischen Texten, wo sich das Zuhören lohnt.

Die sympathische Band sieht sich in bester Singer-Songwriter-Tradition und unterhält die Zuhörer mit ehrlichem Akustik-Folkrock, lebensnahen Texten und Melodien.

Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen

Ebenfalls wieder aufgebaut ist der Stand des Zeitungsverlages Waiblingen. Dort gibt es die aktuelle Tageszeitung, die Kinderzeitung, Luftballons für die Kinder und leckere Gummibärchen. Darüber hinaus bietet der ZVW ein Kinderprogramm mit Puppentheater und Karussell.

In allen drei Kommunen, in denen die Welzheimer Zeitung erscheint, wird in diesem Jahr das Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen gefeiert. Am Sonntag, 30. Juli, ist Alfdorf an der Reihe. Bisher hatten wir Glück mit dem Wetter und hoffen natürlich, dass die sommerlichen Temperaturen auch Ende des Monats noch anhalten.

In gemütlicher Runde können unsere Leser mit Vertretern des Verlages und den Redakteuren ins Gespräch kommen. Im Vordergrund steht natürlich das Zusammensein in froher Runde.

Wir freuen uns auf Sie, schauen Sie einfach vorbei.

Wie beim Fest in Welzheim gibt es auch in Alfdorf am Sonntag, 30. Juli, wieder die begehrten Luftballons. Archivbilder: Palmizi

Wieder mit dabei: Die Band Gradraus aus dem Schwäbischen Wald mit Leadsängerin Anke Hagner.

