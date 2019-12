Alfdorf Warum der SWR in Alfdorf dreht

Drei Schwerpunkte würden nun gezeigt: der Arbeitseinsatz der Mitglieder, um das Gelände winterfest zu machen. Dann zeigen Tischtennisfachwart Schackow und sein Team, was sie können. Und schließlich treten die Tänzerinnen und Tänzer der Linedance-Gruppe auf.

„Detailliert durchgeplant ist der Ablauf nicht“, verriet Kameramann Alfred Ruoff. „Im Prinzip reagieren wir hier spontan, was bei dem kleinen Gelände auch gut gelingt.“ So kletterte Reporterin Petra Thaidigsmann auch gerne spontan mit in den leergepumpten Pool, wo Stehtische samt Glühwein auf alle warteten. Die Reporterin trug eine rote Windjacke samt warmem Schal und gelbe Arbeitshandschuhe, die sie nun auszog, um das Glühweinglas entgegenzunehmen. „Ist FKK im Trend?“, fragte sie in die Runde. Zehn Männer und Frauen hatten sich eingefunden und standen Thaidigsmann aufgeschlossen Rede und Antwort. „Ich glaube, Urlaubsreisen in der Region sind im Trend“, meinte einer aus der Runde, „und besonders auf so schönen, idyllischen Anlagen wie hier bei uns“. Dass die Aktivitäten in Freikörperkultur ausgelebt werden, würden viele gerne in Kauf nehmen. Während die Kamera lief, hörte man im Hintergrund auch Kinder spielen oder Menschen miteinander reden. „Das ist kein Problem“, erklärte Tontechniker Marcel Lohfink. „Mein Mikrofon nimmt sehr fokussiert auf, da machen Hintergrundgeräusche fast nichts aus.“

Nur das Getöse der Motorsägen und des Häckslers müsste wohl nachträglich rausgefiltert werden. Mit den Geräten hatten Platzwart Willi Friedberger, Siegfried Holz, Kornelia Bauer und andere Mitglieder Gehölze beschnitten und entsorgt. „Die Arbeit draußen hält uns fit und gesund“, sagte Kornelia Bauer in die Kamera. Und Siegfried Holz lud Petra Thaidigsmann ein, im Sommer wiederzukommen: „Dann ist es hier am schönsten.“

Die Reportage ist voraussichtlich am 25. Januar um 18.15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.