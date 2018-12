Alfdorf Weihnachten mit sechs Kindern

Alfdorf-Meuschenmühle. Bei Saskia Scheib und Michael Jany (39) ist Leben in der Bude. Vor einem Jahr an Heiligabend bekam das Ehepaar Drillinge, überraschend dabei war vor allem der Termin: drei Monate zu früh. Aber es ging alles gut. Hedi, Janne und Merle sind putzmunter und werden auch an diesem Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum zusammen mit ihren drei Geschwistern für Umtrieb sorgen.