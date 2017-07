Allmersbach im Tal Defekte Akkus lösen Garagenbrand aus

Am Sonntag, gegen 12.45 Uhr, brach aufgrund defekter Hochleistungsakkus in einer Garage in der Helmholtzstraße ein Brand aus. In der Garage waren mehrere Hoover Boards und elektrische Einräder (Solowheels) im Wert von etwa 40 000 Euro gelagert. Das Feuer griff auf eine hinter der Garage angebaute Hobbywerkstatt über. In dieser stand eine Werkbank sowie diverses Werkzeug. Der Gesamtschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehren Backnang, Allmersbach im Tal und Weissach im Tal waren mit 11 Fahrzeugen und 60 Mann sowie dem Kommandanten der Feuerwehr Allmersbach, Herrn Fischer, zur Brandbekämpfung im Einsatz. Das DRK war mit 7 Fahrzeugen und 21 Mann vor Ort.