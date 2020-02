Allmersbach im Tal.

Ein Sturm hat in der Nacht zum Dienstag (4.2.) gegen 1.15 Uhr eine außenliegende Zwischendecke an einem Containerdorf in der Industriestraße beschädigt. Die Zwischendecke stürzte nach Angaben der Polizei auf eine Länge von circa 10 Metern ein. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt in den Containern, sodass niemand verletzt wurde. Um die Zwischendecke abzusichern, mussten kurzzeitig alle Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Vor Ort waren Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr und ein Rettungsdienst. Den Schaden am Containerdorf schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.