Althütte Unfall beim Abbiegen

Sie befuhr die Landstraße L 1120 in Richtung Althütte und beabsichtigte nach links in Richtung Sechselberg abzubiegen. Eine 57-Jährige entgegengekommene Subaru-Fahrerin, die von der 38-Jährigen offenbar nicht wahrgenommen wurde, konnte nicht mehr reagieren und krachte in den BMW Mini.

Beiden Autofahrerinnen blieben dabei unverletzt.