Arbeiten in Winterbach abgebrochen Austausch der Rotorblätter am Goldboden vertagt

In diesen Tagen richten sich mal wieder viele Blicke auf den Windpark Goldboden. Der Riesenkran neben dem mittleren der drei Windräder ist wie diese weithin sichtbar. 180 Meter hoch ist sein Ausleger und damit noch ein Stück höher als die Maschinenhäuser der Windräder mit rund 164 Metern. Einige Schaulustige kamen am Dienstag in den Wald oberhalb von Winterbach, um den Austausch der Rotorblätter aus nächster Nähe zu verfolgen. Auch ein Fernsehteam des ZDF war vor Ort, um eine Reportage für die Sendung „Drehscheibe“ zu produzieren. Zu sehen oder zu filmen gab es jedoch erst einmal nicht viel, ob aus der Ferne oder am Fuß der Windräder.

Kurz nach Mittag sah es so aus, als würde es losgehen: Zwei Mitarbeiter des Montage-Teams bestiegen den roten Metallkäfig, mit dem sie hoch zum Windradflügel gezogen werden sollten, um dort die Führungsseile zu befestigen. Doch sie stiegen wenig später wieder aus. „Wir haben Probleme mit dem Steuerungssystem“, so die Erklärung von Projektleiter Christian Berner dazu. Dadurch war es zunächst unmöglich, die Gondel der Windkraftanlage so zu drehen, dass die sogenannte Traverse richtig zugreifen konnte, die Halterung des Krans, in der das Rotorblatt befestigt und nach unten gelassen werden sollte.

Am Dienstagabend wurde die Aktion im Goldboden dann vorerst abgebrochen und vertagt. Am Mittwoch soll der Austausch dann glücken – wenn die Technik und das Wetter mitspielen.